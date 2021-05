Inzaghi, arriva l’abbraccio social di Immobile: “Sei sempre stato al mio fianco”

L'attaccante biancoceleste saluta il suo ormai ex allenatore che nei prossimi giorni arriverà ufficialmente sulla panchina dell'Inter

"5 anni passati insieme sempre a combattere uno di fianco all’altro per il bene di questa maglia. Ne abbiamo passate tante gioie, dolori, vittorie e sconfitte. Mi hai aiutato ad ambientarmi fuori dal campo in questa che è diventata la tua città e ora è anche un po’ mia. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato, ci sono stati momenti difficili per me ma tu sei stato sempre al mio fianco e di questo te ne sarò sempre grato. In bocca al lupo per tutto ti meriti il meglio, ti abbraccio". Immobile ha taggato la moglie di Inzaghi, Gaia Lucariello. Perché il tecnico biancoceleste non ha un profilo Instagram. Come risposta all'attaccante sono arrivati due cuori. Il mittente è l'allenatore che gli ha fatto esprimere concetti così importanti di affetto e stima. Il prossimo allenatore dell'Inter.