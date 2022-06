Salvatores: “Ecco perché decisi di tifare Inter. A furia di mazzate…”

Intervistato dal Corriere della Sera, il regista racconta il suo arrivo a Milano e la sua passione per i colori nerazzurri

Intervistato dal Corriere della Sera, Gabriele Salvatores racconta il suo arrivo a Milano. Il regista e vincitore dell’Oscar per il film ‘Mediterraneo‘, rivela come è nata la sua passione per l'Inter: "Mio padre si trasferì a Milano prima di Rocco e i suoi fratelli, era la Milano con le scritte “Non si affitta ai meridionali”, ma è una città che mi ha accolto e mi ha permesso di essere quello che sono, anche “calcisticamente”. Io ovviamente tifavo Napoli, ma a furia di mazzate — vere, fisiche — i compagni di classe mi costrinsero a scegliere una delle due squadre di Milano. Decisi di tifare Inter perché nella maglia c’era l’azzurro del Napoli".