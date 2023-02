Salvini fa lo scaramantico: “Domani vince l’Inter, non c’è partita. Agli interisti dico…”

"Domani c'è il derby che vedrà sicuramente l'Inter vincere. Questo è scontato, non c'è neanche partita... Lo dico da milanista, auguri a tutti gli interisti, veramente è il vostro momento, godetevela...''. Microfono alla mano Matteo Salvini improvvisa un comizio a Rho per un comizio vista delle regionali in Lombardia. Il leader della Lega, acceso tifoso rossonero, ironizza sull'Inter con una battuta scaramantica in vista del derby di domani a San Siro.