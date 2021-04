Salvini: “Superlega? Ha vinto la gente. Europa impreparata, ora le riforme”

Il leader della Lega commenta gli eventi legati alla nascita e all'accantonamento del progetto della Superlega

L'Inghilterra è stato il centro della «rivolta», con i tifosi ma anche con un premier che in poche ore ha addirittura minacciato una "bomba" legislativa per fermare la Superlega.

"Ripeto: Johnson sta facendo bene dappertutto. Ma c'è una cosa che temo: non è che questi tre giorni hanno ulteriormente allontanato la gente e dato un colpo alla passione per il calcio? Non so se alla riapertura ci sarà tutta questa voglia di tornare allo stadio e questo mi preoccupa".