Samaden: “Chivu? Farà bene anche con i grandi, ma intanto ce lo teniamo stretto”

Il direttore del settore giovanile dell'Inter ha parlato al termine della finale scudetto Primavera vinta contro la Roma

Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Inter, in conferenza stampa ha voluto elogiare il lavoro svolto da Cristian Chivu : "Volevo iniziare sottolineando il grande lavoro svolto dal mister e il suo percorso nel nostro settore giovanile, che non è affatto banale. è stato un grandissimo campione ma quando bisogna cambiare mestiere ogni tanto la fretta può portarti a sbagliare delle scelte. Lui ha avuto l'intelligenza, l'umiltà e la pazienza di fare un percorso, è partito dall'Under 14, è il coronamento di un lavoro che abbiamo fatto con Cristian e con altri allenatori.

Sono sicuro che farà altrettanto bene quando deciderà di andare ad allenare i grandi, ma al tempo stretto ce lo teniamo stretto, siamo assolutamente contenti di andare avanti con lui, come prevedeva il programma stabilito con Marotta, Ausilio e Baccin, non teniamo un allenatore per un anno ma lo valutiamo sul medio-lungo periodo, poi se arrivano opportunità interessanti è giusto che vengano valutate. Anche se avessimo perso la semifinale il bilancio sarebbe stato stra positivo, la squadra è cresciuta tantissimo e abbiamo dato spazio a tanti giovanissimi. Abbiamo vinto con due 2005 e due 2004, a conferma che l'obiettivo non è solo quello di ottenere risultati, ma anche quello di far crescere i giocatori. Mi piace dire che noi siamo riusciti ad ottenere un risultato grazie alla crescita dei ragazzi, e questo è un grande merito del mister".