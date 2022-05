Inter Primavera, Samaden: “Non siamo inferiori alla Roma. Chivu continuerà con noi”

Prima della finale tra Roma e Inter il Direttore del Settore Giovanile nerazzurro Samaden è intervenuto ai microfoni di Sportitalia

Marco Macca

Prima del fischio d'inizio della finale tra Roma e Inter il Direttore del Settore Giovanile nerazzurro Roberto Samaden è intervenuto ai microfoni di Sportitalia:

La finale migliore tra Inter e Roma.

"Sì, arrivano prima e seconda in regular season, la Roma ha fatto una cosa grande e quindi affrontiamo la squadra che ha dominato il girone, non per questo pensiamo di essere inferiori. Siamo contenti del percorso della squadra, in conseguenza della scelta di aver puntato su 2004 e 2005 che sono cresciuti. Se è vero quello che ho letto, è doppiamente bello, è dare un tributo a un allenatore, Alberto De Rossi, che in questi anni ha dimostrato quanto sia stato capace di far crescere ragazzi e vincere titoli. È un bel modo di onorare questa persona che ha la stima di tantissimi addetti ai lavori".

Con Chivu la squadra è cresciuta, qual è il suo futuro?

"Sulla panchina della Primavera dell'Inter. Abbiamo fatto scelte condivise, legate non al risultato ma a una logica temporale di medio periodo. I percorsi dei predestinati possono essere interrotti da offerte che possono arrivare, siamo contenti di andare avanti con Cristian, ma se avrà qualche offerta la prenderà in considerazione. Ma non credo, ha fatto tutta la trafila ed è contento di andare avanti".

Qual è il pregio della sua squadra?

"Avere uno staff formato da professionisti e da persone con la P maiuscola, non penso sia un caso che guardando le ultime cinque finali Primavera, siamo stati presenti quattro volte. La Primavera è il termometro dei settori giovanili. I giocatori vanno considerati prima persone, bisogna creare l'ambiente giusto per favorire la loro crescita e in questo la differenza lo fa l'ambiente, non una persona".