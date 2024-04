Samardzic: “Giusto atteggiamento, ci è mancato solo il punto. Sapevamo che l’Inter…”

Lazar Samardzic, dopo Udinese-Inter, si è presentato ai microfoni di DAZN per parlare di quanto accaduto in campo. Queste le sue considerazioni: "Era una partita con il giusto atteggiamento, alla fine è mancato solo il punto. Dobbiamo guardare avanti a testa alta, arrivano le prossime partite in cui bisognerà fare punti. Sapevamo che l'Inter voleva vincere, anche noi lo volevamo. Per noi sarebbe stato un punto molto importante, per quello abbiamo difeso fino all'ultimo minuto. Quel gol nel finale fa tanto male mentalmente, ma dobbiamo guardare avanti.