Inter, Bastoni: “Abbiamo faticato a segnare. Ma questa sconfitta non ci fermerà. A Roma…”

Alla fine della partita con la Sampdoria, ai microfoni di Inter Tv ha parlato Alessandro Bastoni. Queste le sue parole: «Penso che siamo stati sfortunati negli episodi. Non siamo stati in grado di sfruttate la chance del rigore e loro sì e sono andati in vantaggio. Avevamo reagito bene, c’era la sensazione di far fatica a fare gol ed è quello che è successo. Mancano tante partite e non è questa l’occasione che ci ferma».

-Anche il campo non era nelle migliori condizioni, ha favorito chi doveva difendere rispetto a chi doveva giocare sullo stretto?

Per le occasioni che abbiamo avuto non c’era la sensazione dal campo che non si potesse giocare. Non lo prenderei come alibi, darei la colpa a noi stessi perch non siamo stati bravi a fare gol.

-Testa alla Roma?

Non cambia niente nella nostra testa. Sappiamo il nostro valore. Lì uno scontro diretto importante e dobbiamo cercare di vincerlo.

(Fonte: Inter TV)