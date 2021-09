Samp-Inter, Correa: “Peccato per il pari. Ma guardiamo avanti”

Anche l'argentino si è unito al coro dei compagni dispiaciuti per il pareggio ma proiettati già sul prossimo impegno

Non può essere un pareggio a cambiare le cose. Le occasioni create sono state tante e anche la Samp ci ha messo del suo. L'Inter di Inzaghi è stata fermata a Marassi ma la strada è ancora lunga e gli ostacoli inevitabili. La filosofia dei giocatori nerazzurri però è quella di viaggiare uniti verso l'obiettivo senza fasciarsi troppo la testa per i due punti persi. Anche perché è in arrivo un'altra sfida importante per la Champions, quella contro il Real. Si gioca mercoledì sera e per questo si deve già reagire. Così Correa si è unito al coro dei compagni sui social: "Peccato per il pari. Guardiamo avanti. Forza Inter", ha scritto in serata l'argentino.