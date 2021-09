Samp-Inter, Skriniar: “Peccato per il risultato. Ma continuiamo a lottare”

Il difensore ha commentato sui social il risultato della sfida di Marassi dove lui ha giocato prima di approdare in nerazzurro

Era un incontro da ex per lui. Milan Skriniar ha giocato da titolare contro la Samporia. La gara è finita due a due e lui sui social ha pubblicato uno stato che esprime rammarico per il risultato ma anche incoraggiamento per i prossimi impegni.