Sampdoria-Inter, Inzaghi ha materiale: ecco cosa ha funzionato e cosa no

Repubblica, nella sua edizione odierna, ha analizzato così il pareggio di ieri tra Sampdoria e Inter

Non riesce ad uscire con il bottino pieno da Marassi l'Inter di Simone Inzaghi, bloccata da una Sampdoria gagliarda e sempre molto difficile da affrontare. Ma, come scrive Repubblica, questa gara ha lasciato diverso materiale da analizzare al tecnico nerazzurro, partendo dalle cose positive: " Anzitutto Dimarco , canterano e tifoso interista, che chiamato a sostituire Bastoni ha segnato una punizione da videogioco. Poi Barella , padrone di una vastissima porzione di campo e assist man per Lautaro, tornato fresco dal tour con l’Argentina.

Fra le cose buone si può mettere anche il gioco, frutto di un approccio nuovo: se l’Inter di Conte era devota al totem del "primo non prenderle", questa vuole essere padrona del campo. L’allenatore dovrà però passare ai raggi X quel che è andato storto. Perisic è parso fuori fase tanto in difesa, con quel rinvio molle che ha propiziato il gol di Yoshida, quanto in attacco, quando ha sparato di fronte a Dzeko una palla troppo forte per chiunque. Darmian ha faticato a contenere Augello, e in quella posizione il Real di Ancelotti schiera Alaba".