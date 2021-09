Samp-Inter, sfida tra esperti del gol. Dzeko da una parte, Caputo-Quagliarella dall’altra

Al Marassi si sfideranno i tre attaccanti che vantano 312 gol all'attivo in Serie A, il bosniaco guiderà l'attacco dell'Inter

La sfida tra Sampdoria e Inter sarà l'occasione per vedere all'opera alcuni tra gli attaccanti più esperti del campionato. Da una parte Dzeko , dall'altra Quagliarella e Caputo: 107 anni in tre e 312 reti all'attivo in Serie A. Se D'Aversa pare orientato a schierare la coppia italiana nell'attacco blucerchiato, non ha dubbi Inzaghi: Dzeko è la sua certezza.

"Dzeko è il più internazionale. Oltre che in patria, infatti, ha giocato e segnato anche in Repubblica Ceca, Germania, Inghilterra e appunto Italia, dove è approdato a 29 anni. Il suo palmares è inevitabilmente il più ricco. Con la Roma, però, in sei stagioni, non è riuscito ad arricchirlo. Ci proverà nuovamente quest’anno, con la maglia dell’Inter, a cui era già stato vicino in passato. Nemmeno la bacheca di Quagliarella, comunque, è così povera. Negli anni juventini, infatti, ha fatto in tempo a essere protagonista per 3 scudetti e una Supercoppa italiana. Caputo, con tutto il rispetto, nel suo piccolo si deve accontentare di due promozioni dalla cadetteria: prima con il Bari e poi con l’Empoli", si legge su Tuttosport.