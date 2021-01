Il campo è pesante, non è in perfette condizioni. Questa mattina ha anche grandinato a Genova, per 29 giorni è piovuto sullo stadio di Marassi, hanno spiegato a Skysport prima della partita tra Sampdoria e Inter. Fischio d’inizio alle 15. Valerio Verre potrebbe giocare al posto di Quagliarella nell’attacco di Ranieri insieme all’ex nerazzurro Keita. Conte dovrebbe fare a meno di Lukaku che partirà dalla panchina e Sanchez dovrebbe giocare al suo posto.

(Fonte: SS24)