Corsera – Inter, è uno spreco. Il pareggio lascia questa sensazione e l’incertezza…

Il giorno dopo Sampdoria-Inter, il Corriere dello Sport analizza la prestazione dei nerazzurri

Il giorno dopo Sampdoria-Inter , il Corriere della Sera analizza la prestazione dei nerazzurri. Il quotidiano definisce 'uno spreco' il pareggio che arriva da Marassi. "L’Inter si è buttata via contro la Samp. Due volte in vantaggio i nerazzurri e due volte ripresi, con il rischio di perdere un match zeppo di occasioni create e divorate, con la beffa finale evitata da un salvataggio sulla linea di D’Ambrosio".

"Il pareggio di Genova lascia la sensazione di aver sprecato una chance e l’incertezza di inusuali scricchiolii difensivi. I campioni d’Italia perdono per strada due punti, Inzaghi un po’ se la prende. «Una squadra come la nostra, due volte in vantaggio, deve portare a casa la vittoria. La prestazione c’è stata, resta il rammarico». Spiace, appunto. Rimangono un trittico di pulite occasioni sciupate, tre gol di pregevole fattura".