Samp, tegola Esposito: infortunio muscolare alla coscia, le sensazioni

Possibile tegola in casa Sampdoria. Problema muscolare per Sebastiano Esposito, che ieri mattina non si è allenato con i compagni. Ecco le ultime dal Secolo XIX: "Scelta presa per precauzione ma dai primi esami effettuati nel pomeriggio di ieri si è capito che per la sfida di domenica del Penzo, Esposito non ce la farà. Stamattina sarà definito meglio il quadro e sarà resa nota l'entità dell'infortunio. Ma se le impressioni di ieri saranno confermate e fosse evidenziata una piccola lesione, la punta stabiese non ci sarà a Venezia e con ogni probabilità salterà anche il match contro il Parma, in programma ilvenerdì successivo a Marassi. Sperando di non andare oltre. Una tegola pesante, che non ci voleva".