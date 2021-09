Inzaghi: “Bastoni out con la Sampdoria, speriamo per il Real. In tre per il suo posto”

Il tecnico dell'Inter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Sampdoria dell'infortunio del difensore

"Perdiamo Bastoni, sicuramente non ci sarà per domani e speriamo di recuperarlo per la Champions. Lunedì farà gli esami, è tornato con un affaticamento e ieri non è riuscito ad allenarsi. Ho tante soluzioni per quel ruolo: ho Kolarov, D'Ambrosio e Dimarco. Farò la scelta migliore"