Serie A, Nainggolan salva il Cagliari al 96′: finisce 2-2 a Marassi con la Samp

Nel match delle 18, Sampdoria e Cagliari si dividono la posta in palio con un 2-2: decisivo l'ex centrocampista dell'Inter Nainggolan

Dopo il vantaggio nel primo tempo del Cagliari firmato all'11' da Joao Pedro, in 120 secondi la Sampdoria ribalta il risultato in 12o secondi: al 78' Bereszynski pareggia i conti, mentre all'80' arriva il 2-1 dei blucerchiati con Gabbiadini su assist di Quagliarella. In pieno recupero il Cagliari va all'assalto della porta avversaria e trova il 2-2 con la conclusione nell'angolo del belga ex Inter.