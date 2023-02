Sampdoria, cambiamenti nella rosa di Stankovic: ceduto Colley, in arrivo Jesé

Movimenti di mercato in casa blucerchiata: il difensore gambiano va al Besiktas, si chiude per l'attaccante spagnolo

Proseguono i movimenti di mercato della Sampdoria, prossimo avversario dell'Inter: i blucerchiati hanno definito la cessione a titolo definitivo del difensore Omar Colley al Besiktas, in giornata l'annuncio ufficiale. In entrata, visite mediche in corso per l'attaccante spagnolo Jesé Rodriguez, ex Real Madrid e Paris Saint-Germain, attualmente svincolato.