Lukaku freme, vuole giocare. Con la Samp titolare, Inzaghi ha un piano con vista Champions

Andrea Della Sala

Romelu Lukaku sta recuperando la condizione e spinge per giocare di più in modo da far salire la sua forma fisica. Il centravanti punta alla Champions, le prossime gare saranno decisive.

"Perché nella testa dell’attaccante e di Inzaghi c’è il piano di arrivare vicino al top della forma già fra 13 giorni, il 22 febbraio, quando a San Siro arriverà la formazione di Conceicao. Al belga servono minuti. Serve passare in campo il suo tempo. L’ingresso nel derby è stato positivo: buon segno, per lui che solitamente impiega sempre un po’ per entrare in partita. La condizione è in crescita, questo raccontano gli allenamenti di Appiano. Ecco perché è logico pensare che lunedì a Genova contro la Sampdoria Romelu possa partire titolare, vicino a uno tra Dzeko e Lautaro", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Lukaku ha bisogno di fiducia. Non la fiducia dei compagni, neppure quella dell’allenatore, che mai è venuta meno. Ha bisogna della sua, di fiducia. Di autostima. E di gol, che in campionato manca dal 20 agosto. Sono passati sei mesi, una storia diversa, peggiore di ogni immaginazione. C’è ancora spazio per cambiarla. Non c’è molto tempo a disposizione. Sta a lui, adesso. L’Inter sta facendo di tutto per metterlo nelle migliori condizioni. Anche cominciando a dialogare con il Chelsea sul futuro. Un po’ come dire a Romelu: noi di te ci fidiamo", spiega Gazzetta.