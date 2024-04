E' Filip Stankovic, secondo GenovaToday, il migliore in campo della Sampdoria nel pareggio di oggi pomeriggio in campionato contro il Como. Ecco la motivazione del quotidiano genovese al 7+ dato al portiere in prestito dall'Inter: "Decisivo nel primo tempo due volte su Gabrielloni e una su Cutrone. Attento anche nella ripresa, non ha colpe sul goal".