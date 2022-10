Sampdoria, i convocati di Stankovic per l’Inter: out Quagliarella e altri due

Il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, ha convocato 24 giocatori per la sfida di domani in casa dell'Inter

Il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, ha convocato 24 giocatori per la sfida di domani in casa dell'Inter. In elenco anche il Primavera Daniele Montevago (maglia numero 34), assenti gli indisponibili Manuel De Luca, Fabio Quagliarella (risentimento muscolare) ed Harry Winks. Questa la lista: Portieri: Audero, Contini, Ravaglia. Difensori: Amione, Augello, Bereszynski, Colley, Conti, Ferrari, Murillo, Murru. Centrocampisti: Djuricic, Léris, Rincón, Sabiri, Trimboli, Verre, Vieira, Villar, Yepes. Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, Montevago, Pussetto