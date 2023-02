TS – Sampdoria, emergenza in difesa per l’Inter: Stankovic rispolvera Murillo

E' vigilia della sfida tra la Sampdoria di Dejan Stankovic e l'Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico serbo deve però far fronte a diverse assenze, soprattutto nel reparto arretrato, come spiega Tuttosport: "Emergenza in difesa per la Sampdoria in vista della sfida di domani con l’Inter. L’indisponibilità del neocquisto Gunter per un problema ai flessori, lo stato influenzale di Murru (ieri non si è allenato) e la cessione last minute di Colley al Besiktas riducono ai minimi termini le possibilità di scelta per Stankovic. Oltre tutto la squalifica di Leris non permette nemmeno l’arretramento di Zanoli - che dovrebbe essere utlizzato da esterno destro a centrocampo - e dunque è probabile che ci possa essere spazio nuovamente per Murillo tra i titolari.