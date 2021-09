GdS – Inter, Sensi titolare con la Samp: Lautaro e Correa in panca. E sugli esterni..

Cresce l'attesa per la ripresa del campionato e Simone Inzaghi ha già in mente la formazione tipo per la trasferta insidiosa di Genova

Matteo Pifferi

Cresce l'attesa per la ripresa del campionato e Simone Inzaghi ha già in mente la formazione tipo per la trasferta insidiosa di Genova contro la Sampdoria. "Con Sensi recuperato, Inzaghi torna al 3-5-1-1 per preservare Correa e Lautaro, che dovrebbero partire dalla panchina", commenta infatti La Gazzetta dello Sport. Ci sono dubbi anche sugli esterni, con Darmian che però pare favorito su Dumfries mentre a sinistra Dimarco è leggermente indietro nelle gerarchie rispetto a Perisic.