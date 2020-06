Sampdoria, Ranieri prepara novità: out Quagliarella, chance per un ex nerazzurro?

Si avvicina l’appuntamento con la sfida di domenica sera tra Inter e Sampdoria: il tecnico blucerchiato, Claudio Ranieri, dovrà fare i conti con l’assenza di Fabio Quagliarella, costretto quanto meno a partire dalla panchina. Secondo Tuttosport, il suo posto in attacco potrebbe essere preso da un ex nerazzurro: “Claudio Ranieri sta già pensando a come sistemare l’attacco domenica a San Siro perché Fabio Quagliarella con ogni probabilità non ci sarà. Almeno dall’inizio. Il capitano blucerchiato – che si porta dietro una contusione rimediata sabato scorso in partitella – ha lavorato a parte anche ieri per il terzo giorno di fila e non è al top della condizione“.

ALTERNATIVE – “Se la certezza è l’impiego dall’inizio di Manolo Gabbiadini, in un ipotetico 4-4-2 o 3-5-2 (le due soluzioni tattiche più probabili), non è così scontato sapere chi sarà il suo partner: le due vere punte a disposizione sono Federico Bonazzoli e Antonino La Gumina ma a dire il vero anche Gaston Ramirez – giocatore di grande qualità con caratteristiche da trequartista – ha giocato in questa stagione da seconda punta e potrebbe essere un’idea in una partita in cui la Samp cercherà di chiudersi approfittando di qualche possibile contropiede. La carta Bonazzoli – che ha caratteristiche abbastanza classiche da centravanti – potrebbe comunque tornare comoda, al netto dell’handicap per la probabile assenza di Fabio Quagliarella“.