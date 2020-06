Sampdoria, allarme Quagliarella: l’attaccante rischia di saltare l’Inter, ecco perché

Allarme in casa Sampdoria in vista della sfida di campionato contro l’Inter: ieri Fabio Quagliarella, alle prese con una contusione rimediata in partitella nei giorni scorsi, ha lavorato a parte. Come riporta Tuttosport, qualora l’ex Napoli e Juve non si dovesse allenare regolarmente anche oggi, la sua presenza domenica sera a San Siro sarebbe a forte rischio. “I prossimi due giorni saranno decisivi per capire se il bomber campano scenderà in campo tra i titolari: non un dettaglio, per una squadra che punta molto sui suoi gol per uscire dai bassifondi della classifica”, commenta il quotidiano.