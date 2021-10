Candreva procura un autogol e segna: la Samp batte lo Spezia di Thiago Motta

La Sampdoria supera 2-1 lo Spezia nell'anticipo serale della nona giornata di Serie A. Decisivo Candreva, con gol e autorete procurata

La Sampdoria supera 2-1 lo Spezia nell'anticipo serale della nona giornata di Serie A. Al Ferraris, il match si sblocca al quarto d'ora per via dell'autorete di Gyasi, che ha deviato nella propria porta la punizione calciata da Candreva. L'ex Inter e Lazio, poi, firma il raddoppio al 36' che taglia le gambe alla squadra di Thiago Motta. La rete nel finale di Verde è utile solo per le statistiche: la Samp ottiene la seconda vittoria in campionato e sale a 9 punti, scavalcando lo Spezia, fermo a 7 e al sesto KO in 9 partite.