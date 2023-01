Sampdoria, Stankovic: “Momento difficile, ma credo alla salvezza. Gol? E’ sfuggito…”

Di questo ha parlato l'ex centrocampista dell'Inter: "E' difficile accettare il momento, ce la mettiamo tutta. Anche oggi, non siamo andati in difficoltà, ma ci è mancato il gol. Se non sfrutti 3-4 occasioni chiare per segnare, la Serie A diventa crudele e perdi con un rimpallo a sfavore. Potevamo già chiuderla dopo un quarto d'ora, con un tifo spettacolare e una bella atmosfera. In Serie A non puoi sbagliare così. Senza prestazione non puoi avere neanche una sperenza, noi le prestazioni le facciamo, ma bisogna far gol con la qualità che abbiamo a disposizione. Dobbiamo essere più determinati, metterla dentro e dare un'altra piega alla partita. Il gol? Se il giocatore dell'Udinese tocca la palla, allora è fuorigioco. Se non la tocca, è fallo su Nuytinck. Anche di questo si dovrebbe parlare, forse è sfuggito a tutti. La salvezza? Da 1 a 10, col mio carattere ci credo sempre 10".