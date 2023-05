Samuel: “Inter-City? Mi fido di Inzaghi e dei ragazzi. Lautaro da pallone d’oro”

Walter Samuel , ex difensore nerazzurro, presente all'evento benefico Aspria Charity Football all'Aspria Harbour Club, ha parlato ai media sul posto trattando vari temi, iniziando da un ricordo dell'Inter del Triplete: "Il primo ricordo è l'ingresso in campo, l'emozione, aver ritrovato gente che conoscevamo... Con la fortuna di aver vinto, abbiamo festeggiato tutti insieme".

Come si ferma Haaland?

"Non c'è un segreto, devi lavorare di reparto. Quest'anno ha segnato tanto, ma in generale hanno una squadra completa".

"Non mi piacciono paragoni, siamo diversi, così come i sistemi di gioco. Si sono meritati questa finale e devono provare a vincere".

"Dovranno valutare loro, non io".

"La cosa che vuole, come tutti, è vincere partite e coppe. I premi personali vengono dopo ma potrebbe tranquillamente vincere il Pallone d'Oro".

"La decisione è sua, non devo dare un'opinione. Sceglierà assieme alla sua famiglia, l'importante è che sia felice in campo".

"Per me lui è fortissimo e continuerà ad esserlo, non sono preoccupato".