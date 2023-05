GdS – Inter, Retegui anche se resta Lukaku? Si può in un caso

Ci sarà molto da fare per la dirigenza dell'Inter la prossima estate. Non solo per i diversi rinnovi che andranno eventualmente perfezionati, ma anche per i rinforzi dovranno arrivare per sopperire ad alcune lacune della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Qualcosa andrà anche fatto in attacco, con un nome che ormai ruota da settimane attorno al mondo nerazzurro.