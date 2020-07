Inter, sono 28 i gol di Lukaku: miglior annata in carriera. Ma c’è un altro dato da paura

Romelu Lukaku continua sempre di più a stupire. Con il gol realizzato nel primo tempo contro il Genoa, infatti, il belga ha raggiunto quota 28 reti stagionali in tutte le competizioni, che fanno di questa la sua miglior annata in carriera. Ma c’è di più: secondo quanto riportato da Opta, il belga ha eguagliato Diego Milito e Amedeo Amadei al terzo posto tra i migliori realizzatori di sempre alla prima stagione in nerazzurro in #SerieA – sopra di loro Stefano Nyers (26) e Ronaldo (25).