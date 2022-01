San Siro soffre, l’agronomo: “Rispetta i parametri Uefa. E’ sotto stress perché…”

Rizollare San Siro costa circa mezzo milione, ma in questo periodo dell’anno non si potrebbe essere sicuri del risultato ottenuto

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, G iovanni Castelli , agronomo della Lega, ha parlato così della pessima condizione del manto di San Siro : «Esteticamente non è il massimo, ma rispetta i parametri Uefa in fatto di anti infortunistica e livello di prestazione. Non è neppure la stagione peggiore: l’anno spartiacque è il 2014, dopo un campionato durante il quale abbiamo cambiato il campo dieci volte. Ma giocando con questa frequenza, anche a 24 ore di distanza tra una partita e l’altra, qualsiasi prato soffrirebbe. Finché ci saranno due squadre che giocano anche le coppe in uno stesso stadio, il problema si riproporrà.

Da Milan-Juve al derby abbiamo due settimane: una servirebbe per sostituire il campo, una per cucirlo. Dovrebbe funzionare tutto alla perfezione: non dovrebbe piovere, gelare, nevicare. Non dovrebbe esserci un intoppo nei trasporti. San Siro ha tutto quello che serve, tutti i sistemi più moderni. Ma si gioca troppo e questo è il dazio da pagare, come succede, anche se in maniera diversa, a Roma e Genova. Di solito il terreno ibrido se la cava bene per tutta la stagione, però con questo superlavoro qualsiasi ibrido darebbe problemi. Il peccato originale è la Nations League che ci ha impedito di utilizzare la pausa di ottobre per intervenire. A gennaio non può essere la stessa cosa. E in coppa Italia, pochi giorni dopo il derby, si ripresenterà la solita situazione di stress».