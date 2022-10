San Siro, entra in campo Asm Global: la risposta di Sala. Il gruppo disponibile a…

Prosegue il dibattito pubblico sulla realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter. Come riporta Libero, a sorpresa entra in campo un nuovo player. Si tratta della Asm Global, società internazionale attiva nel campo della realizzazione di grandi eventi. "Con una lettera diretta al primo cittadino, Giuseppe Sala, la Asm chiede un incontro con l’amministrazione comunale in modo da trovare una soluzione che permetta la conservazione dello stadio Meazza, evitandone così l'abbattimento, e la presa in carico delle spese da parte della società. Il sindaco Sala si è detto disponibile ad un incontro con i rappresentanti di Asm Global".