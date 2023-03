San Siro resta vuoto? Dalla gestione senza 8 mln alla demolizione, le ipotesi

Con Inter e Milan che si defilano, il Comune di Milano studia la situazione per quanto riguarda il futuro del 'Meazza'

"Non lo vuole più nessuno" ha detto ieri il sindaco Beppe Sala parlando del 'Meazza', un impianto che rischia di cambiare la propria natura:

"Da mausoleo intoccabile a futuro scheletro vuoto, in mezzo a un quartiere che nel progetto originario rossonerazzurro sarebbe stato in parte riqualificato" scrive La Gazzetta dello Sport.

L'Inter ha scelto Assago ma lo stesso sindaco spera in un periodo di transizione sempre al 'Meazza':

"Sala non si metterà di traverso ai club, anche se ha dichiarato di sperare che l’Inter rimanga nel vecchio San Siro per un periodo transitorio: in realtà è proprio questo ciò che il management dei nerazzurri intende evitare a ogni costo".