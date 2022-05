San Siro e il dibattito pubblico, Beppe Sala: “Oggi pomeriggio apriamo le offerte per…”

Le ultime sul dibattito pubblico di San Siro

"Oggi pomeriggio apriamo le offerte tecniche per il ruolo di coordinatore del dibattito pubblico. Ne abbiamo ricevute tre e se apriamo oggi le buste, significa che in due o tre giorni saremo in grado di nominare il coordinatore. Ma perché inizi, le squadre devono presentare il progetto che non è certamente quello definitivo ma che, come hanno promesso anche per iscritto, sarà una evoluzione del rendering che abbiamo già visto". Con queste parole il sindaco di Milano Giuseppe Sala è intervenuto a margine della cerimonia a Palazzo Marino per la giornata delle vittime del terrorismo. In merito alle dichiarazioni del segretario della Lega Matteo Salvini che ieri, a Sesto San Giovanni, ha detto di volere lo stadio lì dato che "Sala perde tempo", il primo cittadino di Milano risponde: "Io non voglio commentare queste parole, posso solo dire che continuo a fare quello che abbiamo promesso che avremmo fatto".