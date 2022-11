Sala: “San Siro? Mi pare ci sia una gran voglia di polemica. Lo stadio non è…”

Parlando delle polemiche sorte intorno alla presentazione della relazione finale del dibattito pubblico sullo Stadio di San Siro, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato: "Io del dibatto ad oggi non so ancora nulla. C'è una conferenza stampa, come c'è n'è stata una quando è stato avviato il dibattito, aperta e online, e poi Pillon, che è il coordinatore, andrà in commissione. Mi pare che ci sia una gran voglia di polemica, certo che se qualcuno si mettesse ogni tanto nei nostri panni e capisse anche un po' la fatica di dover gestire tutti questi processi... Ripeto, lo stadio non è l'unico problema di Milano". A margine della presentazione del censimento degli ebrei del 1938 al Memoriale della Shoah, ha risposto ai cronisti che lo sollecitavano proprio sulla conferenza stampa che si terrà a domani nella sala Brigida di Palazzo Marino a conclusione del dibattito pubblico.