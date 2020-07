CorSera – Inter, c’è l’accordo con Sanchez. Lo United chiede 18 milioni, l’Inter non va oltre i 10

L’Inter lavora per la riconferma di Sanchez. Con lo United c’è un accordo fino alla partita col Getafe, ma il club nerazzurro tratta per averlo per tutta l’Europa League, ma anche per il futuro.

“Il cileno ha l’ok del Manchester United per giocare l’ottavo di finale contro il Getafe, non ancora il resto dell’Europa League. Marotta è al lavoro. Con il giocatore un accordo c’è, va trovato con lo United che chiede 18 milioni mentre l’Inter non vuole superare i 10″, spiega il Corriere della Sera