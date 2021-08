Sanchez, allarme dal Cile. Pres ANFP: “Infortunio complicato, situazione difficile”

In vista del triplo appuntamento di settembre per le Qualificazioni al Mondiale in Qatar, c'è pessimismo sul recupero di Sanchez

Gianni Pampinella

In questi giorni Alexis Sanchez si trova a Barcellona per curare un fastidio al polpaccio. In Cile non sono ottimisti sul recupero del giocatore in vista delle Qualificazioni al Mondiale in Qatar.

L'attaccante dell'Inter rischia di saltare le tre partite previste a settembre. "Sarà difficile poter contare su Alexis, ha un infortunio piuttosto complicato, speriamo che possa esserci, ma la situazione è complicata", ha detto il presidente dell'ANFP Pablo Milad.

(La Cuarta)