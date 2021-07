Sanchez, Cds: “Nuovi problemi fisici alimentano antichi dubbi. Inzaghi ha…”

Nel corso di Cile-Brasile, l'attaccante nerazzurro è stato vittima dell'ennesimo infortunio

Tre settimane dopo un infortunio muscolare, Alexis Sanchez è tornato per i quarti della Coppa America contro il Brasile. La partita dell'attaccante dell'Inter è durata appena 45 minuti, poi un altro infortunio. In queste ore l'Inter aspetta di capire meglio la situazione del cileno, vittima dell'ennesimo infortunio. "Ad ogni modo, nuovi problemi fisici alimentano antichi dubbi", sottolinea il Corriere dello Sport .

"In ragione di un contratto da 7 milioni di euro fino al 2023, l’Inter aveva in mente di trovargli una nuova sistemazione. Sin dal suo insediamento sulla panchina nerazzurra, però, Inzaghi ha manifestato una stima particolare nei confronti di Sanchez. Per di più, con il destino di Lautaro in bilico, in caso di necessità, Alexis avrebbe le potenzialità per sostituirlo al fianco di Lukaku. Già, ma servirebbe un Sanchez sano. Altrimenti potrebbe essere un rischio affrontare la stagione con un’incognita di questa portata".