Sky – Inter, Conte ha l’alternativa Sanchez: si candida da titolare per il Bologna

L’Inter tornerà ad allenarsi questo pomeriggio più o meno in corrispondenza dell’orario della gara di domenica, anche per abituarsi alla temperatura. Conte non avrà a disposizione Moses alle prese con un affaticamento muscolare e valuterà le condizioni della squadra in vista della gara con il Bologna.

Tra i più in forma del momento c’è Alexis Sanchez, è una grande alternativa per l’attacco. Contro il Brescia ha regalato novanta minuti e un’ottima prestazione. Anche quando è partito dalla panchina è riuscito a dimostrare di essere in forma. “Si candida per un posto da titolare domenica nella gara contro il Bologna o accanto a Lukaku o accanto a Lautaro Martinez. L’Inter vuole provare a tenerlo anche a fine prestito, poi c’è il discorso legato all’ingaggio che ci sarebbe da valutare”, sottolineano a Skysport.

