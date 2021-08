Inter, Sanchez non convocato dal Cile: già iniziato il suo percorso di recupero

L'attaccante cileno non sarà impegnato con la sua Nazionale: resterà in Italia per recuperare dall'infortunio

Fabio Alampi

Alexis Sanchez non è stato convocato dal Cile per i prossimi impegni internazionali: L'attaccante dell'Inter resterà in Italia, dove ha già iniziato il suo programma di recupero. Così scrive Tuttosport:

"Sanchez resterà in Italia ad allenarsi per recuperare del tutto dall'infortunio al gemello mediale. Per lui è previsto un lavoro personalizzato alla Pinetina, che ha iniziato a svolgere già ieri. [...] La decisione che Sanchez proseguisse con il recupero (evitando lunghi viaggi e trasbordi in non perfette condizioni, nel bel mezzo di una pandemia) era già stata presa e a questo punto l'obiettivo sarà quello di cercare di avere il giocatore convocato sì, ma nella lista di Inzaghi per la trasferta contro la Sampdoria che si giocherà al rientro dagli impegni delle nazionali".