Inter, iniziato il conto alla rovescia per Sanchez: “Staff cauto, ma Alexis ha iniziato a…”

Dopo tanti problemi fisici, Alexis Sanchez è pronto a mettersi i problemi fisici alle spalle: il punto sul cileno

Dopo tanti problemi fisici, Alexis Sanchez è pronto a mettersi i problemi fisici alle spalle. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, l'attaccante cileno dell'Inter ha iniziato ad aumentare i carichi di lavoro in allenamento, in attesa di tornare a lavorare in gruppo: