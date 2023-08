Il Niño Maravilla sarà regolarmente a disposizione della sua Nazionale per le sfide contro Uruguay e Colombia

Neanche il tempo di tornare all'Inter che Alexis Sanchez riprenderà un aereo, questa volta per volare alla volta del Cile: il Niño Maravilla è stato infatti convocato per le prossime gare di qualificazione ai Mondiali del 2026 della sua Nazionale, in programma l'8 e il 12 settembre, rispettivamente contro Uruguay e Colombia.