Sanchez ricorda il debutto col Cile: “Passati 15 anni. Darò sempre il massimo”

Il post del centravanti dell'Inter, che ricorda così il suo esordio con la maglia della Roja

"Il tempo passa velocissimo... Sono già passati 15 anni dal mio esordio con la Nazionale cilena. In questo momento sono seduto e mi chiedo come ho fatto a soli 16 anni.

Amo questo sport. Alla mia famiglia e a tutte le persone che erano al mio fianco, nel bene e nel male, grazie. Darò sempre il massimo per rappresentare il mio Cile e chi non apprezza come lo faccio, voglio fargli sapere che cerco sempre di dare il massimo, in ogni secondo e continuerò a farlo, per dare loro un po 'di gioia. Vamos Cile". Con questo messaggio Alexis Sanchez, centravanti dell'Inter, ha voluto ricordare il suo debutto con la maglia del Cile, nazionale di cui oggi è veterano e guida.