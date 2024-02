L'attaccante cileno, tornato a Milano dopo una stagione al Marsiglia, difficilmente proseguirà in nerazzurro

Tornato all'Inter dopo una stagione al Marsiglia, Alexis Sanchez non è riuscito fin qui a lasciare il segno. L'attaccante cileno ha messo insieme 18 spezzoni di partita (solo 5 gare da titolare), realizzando 2 reti: decisamente troppo poco per garantirsi la conferma, alla luce di un contratto in scadenza a giugno, dell'età (35 anni compiuti a dicembre) e delle scelte di mercato della società (vedasi l'accordo ormai raggiunto con Taremi).