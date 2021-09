Inter, l’attacco vola ma Sanchez ha fame e scalpita: “Inzaghi sa che con lui può…”

Alexis Sanchez preme per tornare quanto prima in campo, perfettamente consapevole che non sarà facile, per lui, trovare spazio nel 3-5-2

Marco Macca

perfettamente consapevole che non sarà facile, per lui, trovare spazio nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, che con Dzeko-Correa-Lautaro ha trovato un attacco in grado di far volare l'Inter:

"Sanchez dovrà inserirsi in un reparto partito alla grande e, a giudicare dai numeri del precampionato e delle prime due uscite ufficiali, già perfettamente oliato. Non sarà facile ritagliarsi uno spazio nel 3-5-2 di Inzaghi esaltato finora dai gol e dagli assist di Dzeko, Lautaro e Correa, ma il Nino ha fame e scalpita. Con lui, Inzaghi sa di poter contare su una valida alternativa nel ruolo di seconda punta in grado di sostituire e far rifiatare sia Lautaro (quando il posto al centro dell’attacco sarà di Dzeko) sia Correa (quando sarà invece il Toro ad agire da punta centrale)", scrive la Gazzetta dello Sport.