Così scrive Tuttosport: "Attesa in casa Udinese per la scelta sul futuro di Alexis Sanchez. Il cileno si è dato il termine del 31 luglio per capire dove giocare nella prossima stagione, fra la voglia di incidere ancora in un club che disputa la Champions League e il romantico ritorno in terra friulana a pochi chilometri dalla tenuta agricola di sua proprietà fra le colline di Corno di Rosazzo. Nelle ultime ore si è sparsa la voce di un suo arrivo in Italia, ma la notizia non ha trovato conferma, con il Niño Maravilla che ha postato sui social immagini della nazionale cilena, depistando ogni genere di traccia.