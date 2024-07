Il cileno aspetta una proposta che lo porti a giocare ancora in CL. Ma il suo ex club preme per il suo ritorno

Se il giocatore, che ha vinto lo scudetto con l'Inter nell'ultima stagione e si è poi svincolato a fine contratto, non trovasse un club che fa la Champions, che è il suo desiderio, potrebbe accettare la proposta del club friulano che non aspetta altro che un suo sì. In Francia si è parlato di un ritorno al Marsiglia ma il suo arrivo chiuderebbe ad un altro giocatore extracomunitario. Per questo il presidente del club francese ha frenato. Un altro club interessato a lui è il Lille.