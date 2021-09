Inter, Sanchez corre verso il recupero: “Ecco la gara in cui rientrerà”

Saranno decisive le indicazioni che arriveranno dal giocatore stesso, il primo a dover dare indicazioni sulle proprie condizioni

L'Inter aspetta Alexis Sanchez. Nonostante il reparto offensivo sia già ben fornito, il cileno può offrire altre importanti soluzioni, cambiando magari la partita entrando in corsa come fatto spesso il prossimo anno. Ecco gli aggiornamenti sulle sue condizioni da SportMediaset: "Se non dovesse farcela (probabile) per la trasferta di Marassi contro la Sampdoria (destinato comunque alla panchina), l'obiettivo diventerebbe l'esordio in Champions del 15 settembre contro il Real Madrid a San Siro. Nessuno intende forzare o anticipare i tempi, neppure a fronte del rientro tardivo degli argentini dal Sudamerica che rischia di consegnare a Inzaghi due giocatori chiaramente provati dal viaggio intercontinentale a ridosso della ripresa del campionato.