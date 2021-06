Ex allenatore Giroud: “Coesistenza ok con Ibra, interessante anche con Lukaku all’Inter”

Olivier Giroud è stato accostato, in tempi meno recenti, all'Inter mentre il nome del francese è di attualità per il futuro del Milan

«Firmò per noi dopo le esperienze al Grenoble a all’Istres. A 22 anni era giovane, ma non giovanissimo. Forse era già un po’ tardi per far pensare di poter incidere a livelli altissimi. Ma arrivò con una carica incredibile. Si capiva volesse dimostrare di poter diventare un giocatore top. Fu fondamentale per la nostra squadra, come noi lo fummo per lui».