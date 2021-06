Sky – Emerson Palmieri, la clausola alla Giroud complica i piani di Inter e Napoli

Ma se il club partenopeo già sa di un intervento certo a sinistra, al club nerazzurro dipenderà dalle cessioni

A Skysport sono tornati a parlare di Emerson Palmieri. È un obiettivo per il Napoli e per l'Inter. Mentre il club di De Laurentiis è già certo di dover affondare il colpo per un esterno a sinistra, al club nerazzurro tutto dipenderà dalle cessioni. Ma il calciatore piace e non è un mistero.

Luca Marchetti sul giocatore del Chelsea ha sottolineato: "Non è formalmente in scadenza nel 2022 perché sul contratto dei suoi calciatori il club londinese ha inserito la clausola per il rinnovo automatico di un anno, come con Giroud. Questo potrebbe essere uno svantaggio per le società interessate al suo cartellino perché gli uomini di Abramovich possono tenere comunque ancora alto il costo. Questo potrebbe complicare un po' i piani. Ma anche il giocatore ha bisogno di giocare. Mancini gli ha consigliato di giocare con continuità".